День приёма монеты от населения в банке «Акцепт»!

Условия акции просты! С 18 по 23 ноября 2019 года вы можете обменять БЕЗ КОМИССИИ в офисах банка «Акцепт» скопившуюся мелочь на памятные монеты*:

Древние города России;

мультипликация «Бременские музыканты»;

монету посвященную Костромской области.

Также возможен обмен монет на купюры равного номинала.

Клиентам, обменявшим монеты на сумму от 100 рублей, дополнительно предоставляется скидка на обмен валюты. Участвуя в данной акции, вы препятствуете округлению цен.

Подробности акции уточняйте на www.akcept.ru, в контакт-центре: 8 800 100-27-37, а так же в отделениях АО «Банк Акцепт».

* Количество монет ограничено.

Справка: Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 11 филиалов в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве. Представлен в Москве, Красноярске, Барнауле, Омске. Обслуживает физических и юридических лиц. Лицензия Банка России № 567.

Фото предоставлено пресс-службой Банка «Акцепт»