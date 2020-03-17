Налоговая поддержит бизнес, пострадавший от коронавируса

— Наше руководство — Федеральная налоговая служба (ФНС) — уже дало соответствующие указания сформировать перечень туроператоров, организаций, занимающихся перевозками, чтобы проводить с ними работу по урегулированию налоговой задолженности в более индивидуальном порядке, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель УФНС Новосибирской области Алексей Легостаев.

— Есть понимание, что в этих компаниях могут возникнуть кассовые разрывы, им нужно оказывать поддержку. При обращении налогоплательщиков будем рассматривать возможность предоставления рассрочки по уплате налогов в рамках, установленных Налоговым кодексом РФ, будем проводить индивидуальную работу с налогоплательщиками, — говорит Легостаев.

Он напомнил, что туроператоры — это первая отрасль, которая заявила о своих проблемах в связи коронавирусом. Напомним, с начала февраля отменяются рейсы авиаперевозчиков в зарубежные страны, туристам рекомендуется воздержаться от поездок в страны, входящие в список неблагополучных по распространению коронавируса.

В частности, он отметил, что когда налоговая исчисляет налог, а предприниматель его не уплачивает, то ФНС должен выставить требование о его уплате в срок до 3 месяцев.

— Формально это можно сделать в тот же день, а можно и ближе к концу трехмесячного срока. Кроме того, если требование выставлено, а налог не уплачен, то можно сразу выставить инкассовое поручение о принудительном взыскании средств со счета компании, а можно в течение 2 месяцев, предусмотренных Налоговым кодексом, —поясняет руководитель регионального УФНС.

Налоговикам в субъектах федерации руководство ФНС поручило детальнее взаимодействовать с налогоплательщиками, разбираться с причинами задержки выплаты налогов и сборов. Если есть понимание обоснованности кассового разрыва, то договариваться помогать налогоплательщику пройти негативную ситуацию.

— Если другие отрасли будут ярко подвержены такому негативному влиянию из-за происходящего, то мы найдем возможность помочь налогоплательщикам, попавшим в сложную ситуацию. Нам не нужны банкротства реально работающих субъектов бизнеса, — подчеркнул Алексей Легостаев.

О сроках лояльности налоговиков к предпринимателям руководитель УФНС говорить отказался, отметив, что все будет зависеть от ситуации в экономике.

Фото автора