Правительство области закупает оборудование для телемедицины

Правительство области объявило тендер на поставку мобильных телемедицинских комплексов для проведения телемедицинских консультаций в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения Новосибирской области (ЕГИСЗ НСО). Как уточняется в конкурсной документации, поставка осуществляется для решения следующих задач:

— обеспечения своевременной доступности квалифицированной и специализированной медицинской помощи населению отдаленных районов Новосибирской области;

— повышения эффективности медицинских консультаций сложных больных на различных этапах оказания медицинской помощи;

— создания системы телемедицинской диагностики и мониторинга пациентов отдаленных сельских районов (телемониторинг ЭКГ, передача других диагностических изображений специалистами областных центров).

— повышения эффективности организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе принятия решения об экстренной эвакуации больных, находящихся в критическом для здоровья состоянии в федеральные или областные специализированные медицинские организации.

Комплексы планируется установить в 36 медицинских учреждениях. Из них 4 расположены в Новосибирске: «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер», «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи», «Городская клиническая больница № 1», а остальные в районах области. Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 65 млн рублей. Итоги торгов планируется подвести в начале ноября.

Напомним, на брифинге 23 октября заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова сообщала, что на стадии внедрения в регионе находятся телемедицинские консультации на уровне первичного звена.

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