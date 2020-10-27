С 3 по 5 ноября, в дни ноябрьских праздников, в Новосибирской филармонии по традиции состоится фестиваль хоровой музыки «Credo chorus». Грандиозную идею – консолидацию хоровых сил Сибири – Новосибирская хоровая капелла реализует на практике не первое десятилетие. В фестивале участвуют хоровые коллективы Новосибирска, Барнаула, Омска, два вокальных и три инструментальных ансамбля. Флагманом фестиваля является Новосибирская хоровая капелла, сообщили в пресс-службе Новосибирской филармонии.

Отмечается, что программы «Credo chorus» в этом году представляют все грани певческого искусства: в них присутствует сольное ансамблевое и хоровое пение, режиссура, экспериментальные постановки, состоится мировая премьера произведения, созданного специально для этого фестиваля.

3 ноября «Credo chorus» откроется уникальной постановкой «Пир & мир». Музыкально-драматический спектакль по трагедии А.С. Пушкина «Пир во время чумы» из цикла «Маленькие трагедии» представит огромный исполнительский состав, который включает в себя артистов Новосибирской хоровой капеллы, Барнаульского академического хора им. А.Б. Тарнецкого, Камерного хора «Певчие» (Омск), Арт-холдинга «Святой мир», а также дуэта «Resonance». Режиссер постановки Олег Нудненко.

4 ноября ко Дню народного единства фестиваль хоровой музыки предлагает концертную программу «Россия в лицах». В исполнении хоровых коллективов из Новосибирска, Омска, Барнаула прозвучит русская духовная музыка, шедевры российской вокальной классики, песни из советских кинофильмов.

Завершится фестиваль хоровой музыки 5 ноября концертом «Песни любимого города», посвященного Новосибирску. Новосибирская хоровая капелла, Вокальный ансамбль Павла Шаромова, инструментальный ансамбль «Liberamente» и Арт-холдинг «Святой мир» предлагают вниманию публики мировую премьеру произведения новосибирского композитора Романа Столяра Сюита для солистов, хора и симфонического оркестра «Песни любимого города».

Концертные программы фестиваля хоровой музыки пройдут в рамках нацпроекта «Культура».

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии