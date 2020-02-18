Правительство региона подписало соглашение с ДОМ.РФ, Банком ДОМ.РФ и Фондом ДОМ.РФ

В Новосибирске проходит форум «Сибирская строительная неделя — Siberian Building. В нем приняли полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ», генеральный директор Фонда «ДОМ.РФ» Денис Филиппов, председатель правления государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

В Новосибирской области по итогам прошедшего года введено в эксплуатацию 1 млн 756 тыс. кв. м жилья, с небольшим приростом к 2018 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Как подчеркнул губернатор области Андрей Травников, в 2024 году регион должен ввести 2 млн 600 тыс. кв. метров.

— Мы понимаем, что эту задачу можно выполнить при комплексном подходе – с одной стороны нужно создавать условия для появления этого предложения, развивать инфраструктуру, готовить земельные участки, в том числе используя бюджетные инвестиции. С другой стороны, мало построить и создать предложение, нужно обеспечить платежеспособный спрос, поэтому различные программы стимулирования спроса на квартиры, в том числе программы по снижению ипотечной ставки, для нас как нельзя актуальны, — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что в прошлом году регион включился в реализацию всех 12 национальных проектов, и строительная отрасль активно участвует в этом. Так, только по пяти национальным проектам, «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение» и «Жилье и городская среда», ввод прошлого года составил 46 объектов, на общую сумму 4 млрд. 300 млн. рублей, а в целом, на строительство объектов всех нацпроектов в прошлом году было направлено более 9 млрд. рублей. Объемы строительства по нацпроектам этого года беспрецедентны – в планах 2020 года сдача не менее 70 социальных объектов, в том числе 24 объекта в сфере образования, 44 объекта в сфере здравоохранения, объекты в сфере физкультуры и спорта, в том числе такие крупные, как завершение строительства регионального центра волейбола, продолжение строительства нового ледового дворца спорта.

Отмечается, что в рамках форума состоялось подписание соглашения между Новосибирской областью и ДОМ.РФ, Банком ДОМ.РФ, Фондом ДОМ.РФ, направленного на развитие строительной отрасли региона.

Документ предусматривает развитие ипотечного кредитования и широкое внедрение механизма проектного финансирования застройщиков в регионе.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области