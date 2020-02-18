Импорт из Китая в Сибирь упал

— Мы отслеживаем что происходит в поставках в связи с коронавирусом. По экспорту в Китай падения мы не фиксируем. По тому что перевозится в КНР и экспортируется от нас даже наблюдается небольшой рост. По импорту, который идет из Китая произошло снижение, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

Он уточнил, что таможенные органы мониторят ситуацию с 19 января. Если рассматривать ее в еженедельном разрезе, то за это время в 2,5 раза упал объем количества декларация на товары, перемещаемых из КНР.

— Выделить какую-то группу товаров сложно. Но падение наблюдается по всем группам, в том числе по сложным техническим устройствам: телефоны, техника и т.д., — добавил Колыханов.

По данным Сибирской таможни, Китай входит в число стран — основных торговых партнёров округа: 20% от стоимостного объёма внешнеторговых операций. При этом, в 2019 году товарооборот СФО с Китаем уменьшился на 5,1%.

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