Разыгран первый муниципальный контракт на пассажирские перевозки

Мэрия Новосибирска, в лице заказчика МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом» подвела итоги первого тендера по организаций перевозки пассажиров в рамках муниципального контракта. На торги выставлялся лот по маршруту 54 (ул Твардовского – Новосибирск-Главный) стоимостью 65 млн рублей. Судя по сайту госзакупок, на конкурс была подана всего одна заявка. В итоге победителем было признано МУП «ПАТП №4». Приступить к работе на маршруте перевозчик должен с 1 марта. Завершается контракт 30 ноября 2020 года. Протяженность маршрута составляет 49,2 км (всего). По расписанию на нем должны работать 9 автобусов.

На заседании областной коллегии по транспорту в конце января замначальника пассажирских перевозок Михаил Никулин сообщал, что на этом тендере планируется обкатать пилотный проект по переходу муниципального транспорта на контрактную систему.

— Наиболее активно изменение муниципальной маршрутной сети города предполагается в период с 2023 по 2026 годы, когда у перевозчиков будут заканчиваться сроки действия договоров и свидетельств на осуществление перевозок пассажиров и багажа. В рамках оптимизации маршрутной сети планируется ее поэтапный перевод на муниципальные контракты, — добавил он.

Урегулирование взаимоотношений перевозчиков и муниципалитета через заключение муниципального контракта прописано в 220-ФЗ. Реорганизация муниципальной транспортной сети ведется в рамках разработки комплексной системы организации дорожного движения и транспортного обслуживания. Завершить работу над этими документами, по словам Никулина, в мэрии планируют в 1 квартале 2020 года.

Фото: Евгения Серёгина