Правительство региона поможет деньгами Новосибирскому зоопарку

Губернатор Андрей Травников поручил министерству финансов и налоговой политики региона поддержать Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило финансово, выделив на содержание животных средства из регионального резервного фонда, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Зоопарк направил соответствующий расчет, в целом просьба поддержать. Посмотрите обоснованность цифр: сумма, которая выделяется из резервного фонда на зверей не должна быть больше, чем сумма, которую мы выделяем на людей, — уточнил глава региона.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нём содержится около 11 000 особей 770 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и Региональные Красные Книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона, Новосибирский зоопарк был закрыт для посетителей 28 марта.

Фото из официальной группы Новосибирского зоопарка ВКонтакте