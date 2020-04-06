В Новосибирске к штабам помощи пожилым на карантине присоединились инвалиды-колясочники

В 85 регионах России продолжается работа штабов помощи ОНФ пожилым и одиноким людям на самоизоляции. Команда «Молодежки ОНФ» не только помогает в доставке продуктов и лекарств, сообщили активисты. В Перми участники проверили готовность перепрофилированного центра для пациентов с коронавирусом, а в Астрахани, Оренбурге и Краснодаре ребята запустили челлендж «Довези врача».

В Новосибирской области к работе штабов присоединились инвалиды-колясочники из региональной организации «Центр Независимой Жизни Финист». На своих личных авто на ручном управлении они развозят продукты и лекарства для всех нуждающихся. За 3 дня благодаря помощи центра отработано уже 10 обращений жителей Новосибирска.

— Почему бы не помочь, если есть возможность. Я свободно перемещаюсь на машине, в этом смысле ни в чем не ограничен. У меня масса свободного времени. Рулить люблю – совмещаю приятное с полезным! Уверен, что на добро ограничения не распространяются, — отметил Михаил Коваль, заместитель председателя Совета Новосибирской региональной организации инвалидов-колясочников «Центр Независимой Жизни Финист».

Фото с сайта «Молодежки ОНФ»