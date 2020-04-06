«ВостокУголь» и «Сибантрацит» уволили топ-менеджера

Председатель правления УК «ВостокУголь» и член совета директоров УК «Сибантрацит» Александр Исаев освобожден от всех должностей за злоупотребления и хищения, говорится на сайтах компаний.

— Александр Исаев снят со всех занимаемых должностей в компаниях группы «Сибантрацит» и «ВостокУголь». Отношения к деятельности компаний он не имеет. Причина расторжения с ним всех взаимоотношений и увольнения – вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности, — говорится на сайте.

На сайте компании также уточняется, что начато расследование.

Фото с сайта УК «Сибантрацит»