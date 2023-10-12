Правительство региона рассмотрит дополнительные меры стимулирования работников скорой помощи

Развитие службы скорой медицинской помощи на территории Новосибирской области обсудили на коллегии министерства здравоохранения.

В коллегии под руководством врио министра здравоохранения региона Константина Хальзова приняли участие врио заместителя Губернатора Сергей Нелюбов, председатель комитета Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин, руководители Минздрава и Минцифры Новосибирской области, приглашенные депутаты, председатель Общественной палаты, представители общественных организаций, уполномоченные по правам ребенка и человека в Новосибирской области, руководители медицинских и образовательных организаций, представители профсоюзов, сотрудники скорой медицинской помощи.

Об основных показателях работы службы за 9 месяцев текущего года рассказал главный врач новосибирской Станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич.

В Новосибирске среднее круглосуточное количество бригад – 99,61. На бригаду, в среднем, приходится 14,35 вызовов в сутки. Всего за период с января по сентябрь включительно количество вызовов составило 648 383.

Среднее время доезда скорой помощи на вызовы с такими экстренными поводами как инфаркт – 18,5 минут; инсульт – 19,8 минут; ДТП – 13,2 минуты.

Александр Балабушевич отметил, что размер средней заработной платы и врачей, и среднего медперсонала ССМП соответствует дорожной карте: «100 894 и 51 075 рублей соответственно. Тем не менее, укомплектованность врачами составляет 67,5%, средним медицинским персоналом 62,8%. Вопрос снижения кадрового дефицита остается актуальным».

О работе по подготовке кадров для службы скорой помощи доложили ректор НГМУ Игорь Маринкин и директор Новосибирского медицинского колледжа Алексей Пилипенко. Одно из ключевых направлений – целевой набор. Медколледжи региона в этом году впервые набрали целевиков. Треть всех договоров на целевое обучение – с новосибирской скорой помощью. В следующем учебном году медуниверситет откроет клиническую ординатуру по специальности «врач скорой медицинской помощи».

Заместитель министра цифрового развития региона Ирина Савельева рассказала о работе недавно внедренной информационной системы «Скорая медицинская помощь». Новое программное обеспечение соответствует современным требованиями к информационной безопасности. Специалисты Минцифры дорабатывают систему с учетом специфики нашего региона.

Директор «Медтранса» Александр Леонтьев сообщил, что за 5 лет – с 2018 по 2022 – годы автопарк скорой медицинской помощи обновлен на 226 машин. В 2023 году служба получит 47 автомобилей. Доля машин со сроком эксплуатации более 5 лет составит 18%. Средняя заработная плата водителей скорой помощи – 46 068 рублей.

Замминистра здравоохранения Александр Колупаев отметил, что объем финансирования ССМП увеличивается ежегодно.

«Наблюдается четкая тенденция по увеличению обеспеченности выездными бригадами: с 70% в 2019 году до 86% в сентябре 2023 года», — подчеркнул заместитель министра. – Анализ движения кадров четко показал взаимосвязь между отменой «ковидных выплат» и оттоком кадров в службе скорой помощи».

В качестве значимой составляющей региональной стратегии по ликвидации кадрового дефицита в службе скорой помощи участники коллегии предложили принять дополнительные меры стимулирования медицинских работников в виде дополнительных выплат и льготной ипотеки.

Подводя итоги коллегии, Сергей Нелюбов отметил, что служба скорой помощи уверенно развивается, о чем объективно говорят показатели. Для ликвидации кадрового дефицита в скорой медицинской помощи региона делается немало, но необходимо сделать еще больше.