«Из того места»: фотограф с крошечными руками создает шедевры в Новосибирске

Жители города с интересом наблюдают за необычным фотографом на улицах мегаполиса, у которого на первый взгляд совершенно нет рук. На самом деле они есть, но очень крошечные. Редкий синдром фокомелии (Генетическое заболевание, которое проявляется в отсутствие верхних конечностей или их отделов – прим. Редакции) сделал Романа Акулова уникальным с рождения. Судьба была не слишком благосклонна к этому парню, но он умудрился ухватить за хвост удачу и развить в себе особенный талант. С новосибирским фотографом, автором восхитительных снимков познакомился журналист Infopro54.

Все лучшее ― внутри

Роман с ходу признался, что неразвитость рук не мешает ему фотографировать и жить полноценно. Но так было не сразу.

Рома словно родился в понедельник, самый неудачный день в году. Произошло это в 2003 году в городе Нижнекамске. Диагноз младенца сильно напугал его мать, и она предпочла отказаться от ребенка, чтобы не взваливать на себя лишнюю ответственность.

― Сначала я жил в детском садике при местном интернате. Потом — в самом интернате. Там никто не обзывался и не издевался, потому что все ребята были со своими особенностями, весьма лояльно настроенные, — вспоминает фотограф.

Судьба круто развернула жизнь Ромы в 13 лет. Мальчика забрала к себе приемная семья. Тогда подросток понял, что в мире есть тепло, любовь, доброта и участие. Вместе с новыми родителями Рома переехал в Новосибирск.

― У мамы с папой есть еще одна удочеренная дочка старше меня и еще две родные. Но я никогда не чувствовал себя обделенным, ― признался парень.

Конечно путь взросления и принятия себя был сложным. Рома вспоминает, что упорно учился всему сам, чтобы не сильно отличаться от обычных людей. Он признался, что раньше ему было трудно даже надевать носки, но сейчас, после курса ЛФК, все получается. Парню предлагали сделать протезы рук, но он отказался. Почему? Потому что считает, что все лучшее в человеке внутри него, а не снаружи. Рома принимает себя таким, какой он есть. Он вполне способен подстроится под этот мир, а если не получается, то подстраивает его под себя.

Талант

Сейчас Роман обучается на преподавателя информатики в Новосибирском профессионально-педагогическом колледже. Там он с головой погрузился в мир фотографий.

Все началось полтора года назад. Роман случайно принял участие в фотоконкурсе, который проходил в учебном заведении. Правда сначала в роли модели.

― Чисто по приколу решил сходить туда. Учитель написала, что нужны модели. А тогда еще был дистант. Не хотел сидеть дома и пошел позировать, ― говорит студент.

Позировать было интересно, но Рому сразу завлекла фотокамера. Это заметил преподаватель колледжа Александр Фефелов.

― Он увидел во мне потенциал какой-то. И через 2 недели он начал меня готовить к чемпионату «Абилимпикс». Месяц заняла подготовка. А потом пришел успех. На чемпионате тогда занял первое место, ― рассказал Роман о своих первых шагах в фотографии.

Сначала начинающий автор делал портретные снимки, а потом увлекся стрит-жанром. Он стал одним из любимых.

Для Романа кумирам в профессиональной фотосфере являются Альфред Стиглиц и Александр Максимишин. Сибиряк еще не считает себя профи и даже часто шутит, говоря, что он фотограф «с руками из того места».

Но парня заметили уже более именитые коллеги по цеху, иногда они комментируют его работы, приглашают принять участие в подкастах.

― Планирую в будущем превратить свое хобби в работу. Но сейчас на первом месте для меня остается учеба, ― рассуждает фотограф.

В планах у парня организовать свою выставку, а еще побывать с фотоаппаратом на Дальнем Востоке.

― Говорят, там виды красивые, ― мечтательно рассуждает Рома.

А пока начинающий фотограф набирается опыта и впечатляет новосибирцев вдохновляющими снимками.