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Собака на взлетно-посадочной полосе помешала приземлиться самолету S7 в Новосибирске

  • 12/10/2023, 18:41
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Собака на взлетно-посадочной полосе помешала приземлиться самолету S7 в Новосибирске
ЧП произошло в «Толмачево».

Борт, летевший рейсом «Владивосток-Новосибирск», вынужденно ушел на второй круг перед посадкой 11 октября. Пилот заметил на полосе бездомную собаку. Диспетчер дал команду возвращаться в небо.

Силами персонала аэропорта животное было поймано и выпровожено с территории. Дальнейшая судьба собаки не известна.

Появление незваных гостей на посадочной полосе явление остаточно частое.  Так, например, в августе 2023 года взлет самолета авиакомпании «Победа», выполняющего рейс Пермь — Сочи, был прерван из-за четвероного нарушителя на ВПП. Борт пришлось загонять на стоянку.

Фото: Алена Пятенок

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск Владивосток

Теги : собака самолет Посадка


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