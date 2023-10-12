Собака на взлетно-посадочной полосе помешала приземлиться самолету S7 в Новосибирске

Борт, летевший рейсом «Владивосток-Новосибирск», вынужденно ушел на второй круг перед посадкой 11 октября. Пилот заметил на полосе бездомную собаку. Диспетчер дал команду возвращаться в небо.

Силами персонала аэропорта животное было поймано и выпровожено с территории. Дальнейшая судьба собаки не известна.

Появление незваных гостей на посадочной полосе явление остаточно частое. Так, например, в августе 2023 года взлет самолета авиакомпании «Победа», выполняющего рейс Пермь — Сочи, был прерван из-за четвероного нарушителя на ВПП. Борт пришлось загонять на стоянку.