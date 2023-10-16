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Правительство региона утвердило повышение зарплат бюджетникам на 7,5%

  • 16/10/2023, 17:22

Правительство региона утвердило повышение зарплат бюджетникам на 7,5%
Начиная с 1 октября.

Соответствующее решение было утверждено 16 октября на заседании правительства Новосибирской области, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова.

Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, проект постановления об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений региона, разработан во исполнение статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой повышение уровня реального содержания заработной платы работников обеспечивается путем индексации их заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Министр прокомментировала, что предусматривается увеличение с 1 октября 2023 года на 7,5 процента фондов оплаты труда работников государственных учреждений Новосибирской области, за исключением «указных» категорий работников.

Соответствующее увеличение заработной платы работникам будет обеспечиваться за счет увеличения размеров стимулирующей надбавки за качественные показатели эффективности деятельности. Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области рекомендуется принять муниципальные правовые акты об увеличении с 1 октября 2023 года на 7,5 процента фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений.

Фото с сайта правительства НСО

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирcк

Теги : правительство НСО общество власть Андрей Травников


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