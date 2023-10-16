Влад Кадони из Новосибирска стал ведущим тв-шоу про потусторонние силы

Телеканал ТВ-3 запустил необычное мистическое шоу, ведущим которого стал уроженец Новосибирска Влад Кадони. Известный эзотерик пытается помочь людям, оказавшимся в сложных ситуациях, на грани двух миров.

―Проект о тех и для тех, кто отчаялся найти логическое объяснение своим бедам и во всём видит вмешательство потусторонних сил. А ещё это первое ток-шоу на российском ТВ, где рациональная и мистическая точки зрения встретятся в одной студии, ― сообщается на официальном сайте телеканала.

В эфире уже вышло два выпуска «Кадони шоу». Посмотреть их можно также на видеохостинге Rutube.

Влад Кадони — эзотерик, парапсихолог, участник и ведущий различных ТВ-проектов. Особенности родового дара предвиденья в нем открыла мама в 11 лет. Влад начал домашнее эзотерическое обучение. В 20 лет сибиряк переехал в Москву, где стал работать в строительной компании. Однако вскоре к нему за помощью начали обращаться люди, и тогда Кадони окончательно сделал выбор в пользу эзотерики.