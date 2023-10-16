Центробанк вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

В оформлении модернизированных банкнот используются достопримечательности федеральных округов, сообщает пресс-служба регулятора. При этом тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, а пятитысячная — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

Банкноты сохраняют цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной. На них имеется QR-код, ведущий на страницу сайта ЦБ, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

Отмечается, что модернизированные банкноты поступят в оборот постепенно и будут применяться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Ранее редакция сообщала, что пятирублевую купюру за 700 тысяч предлагает находчивый продавец из Новосибирска.