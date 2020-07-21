В Новосибирской области реализуются новые программы по поддержке бизнеса

Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области и областным фондом микрофинансирования внедрены новые программы и антикризисные продукты для поддержки бизнеса в период противодействия коронавирусу. Предприниматели могут получить льготные займы до 300 тысяч рублей и поручительства. Наряду с этим продолжают реализовываться другие федеральные и региональные меры поддержки бизнеса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Среди новых антикризисных продуктов Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, которые доступны предпринимателям, – участие в программе без повторного андеррайтинга с Сибирским банком Cбербанка России (ПАО), скоринговые программы с Банком «Левобережный» (ПАО), упрощенная программа предоставления поручительств на сумму до 25 млн рублей для пострадавших отраслей. Также фондом с конца марта принято 66 решений о пролонгации договора поручительства и подписано 52 дополнительных соглашения о пролонгации действия договора поручительства при приостановлении кредитного договора на льготный период (кредитные каникулы до 6 месяцев). Выдано 57 поручительств на сумму 304 млн рублей, сумма привлеченных финансовых средств составила 1 млрд рублей.

Микрокредитной компанией «Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства» также внедрены новые программы и антикризисные продукты. Речь идет об изменении графиков гашения основного долга в части продления сроков микрозайма до 3-х лет, переносе сроков гашения на более поздние. Также среди мер поддержки – увеличение максимально возможной суммы микрозайма на цели пополнения оборотных средств; увеличение максимальной возможной суммы микрозайма без залога до 300 тыс. рублей для наиболее пострадавших отраслей. Всего в Фонд микрофинансирования региона с конца марта 2020 года поступило 68 обращений предпринимателей.

Отмечается, что предприниматели, работающие в наиболее пострадавших отраслях, имеют право на отсрочку арендных платежей на недвижимость до 1 октября 2020 года и на уменьшение арендной платы до одного года. По данным областного минпромторга, 21 арендатор предоставил отсрочку или снижение арендной платы по более чем 200 объектам недвижимого имущества в частной собственности, заключено свыше 800 допсоглашений к договорам аренды недвижимости. Двумя арендодателями заключено более 200 соглашений об освобождении от арендной платы по имуществу в частной собственности. По договорам аренды муниципального имущества 184 субъекта МСП воспользовались правом отсрочки арендной платы и 35 субъектов МСП воспользовались правом освобождения от арендной платы.

Кроме того, кредитные организации продолжают предоставлять кредиты под 0% на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.40.2020 № 422. С 1 марта 2020 года одобрено свыше 900 обращений на 2,2 млрд рублей.

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