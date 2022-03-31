Правительство России продлило срок уплаты налога по упрощённой системе для бизнеса и ряда отраслей, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Срок уплаты налога по упрощённой системе за 2021 год и I квартал 2022 года для индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики продлевается на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода, — уточнили в правительстве.

Ранее Мишустин сообщил о разработанном кабмином плане по стабилизации экономики РФ. По его словам, среди предложений — приостановка взимания подоходного налога с процентов по банковским вкладам и повышение планки налога на роскошь для владельцев авто, а также многое другое.