Экономический блок правительства региона пока так и не представил депутатам «План Б»

В ходе правительственного часа на сессии Заксобрания депутаты и представители областной исполнительной власти обсудили текущую экономическую ситуацию в регионе и наиболее значимые меры поддержки ряда отраслей экономики и их работников.

Напомним, что на предшествующем сессии заседании бюджетной комиссии депутаты раскритиковали чиновников за отсутствие так называемого «Плана Б» на случай, если не «выгорит» с федеральным финансированием, на которое уповают руководители ключевых министерств.

Как показало обсуждение, альтернативные сценарии так и не появились. В своем докладе министр экономического развития Лев Решетников, по сути, только перечислил предлагаемые как на федеральном, так и на региональном уровне меры поддержки отраслей.

То, что максимально плотная работа над возможной корректировкой этих и других мер еще предстоит, заявил и участвующий в работе сессии губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По словам главы региона, несмотря на то, что бюджетные перспективы области еще до конца не ясны, тем не менее из муниципалитетов уже поступают сигналы о финансовых провалах в той или иной сфере.

— Мы видим удорожание строительных материалов и работ, — приводит примеры губернатор. — Без нас муниципальный заказчик не сможет их завершить. Второе: по предварительным расчетам, только на выплаты на детей нам потребуются 3—4 млрд рублей, их придется искать. Далее: зарплаты бюджетников — в прошлом году темпы роста зарплат были выше плановых, и в этом году выше плановых темпы будут отчасти из-за инфляции. Муниципалитеты без нашей помощи не справятся. Так, Новосибирск уже заявляет: на зарплату не хватает 700 млн рублей. Что, мы отвернемся? Нет, конечно!

— Чем раньше отпустим Льва Николаевича (Решетникова. — Ред.), тем быстрей уйдем на перерыв, — заявил спикер, предваряя доклад и его последующее обсуждение.

Примечательно, что, несмотря на, казалось бы, серьезность данной темы, руководство Заксобрания пыталось ее обсуждение минимизировать по мере возможности. В частности, еще в начале сессии, при обсуждении повестки, первый вице-спикер Андрей Панферов («Единая Россия») предложил вопрос обсудить до перерыва. Непосредственно перед обсуждением о перерыве напомнил и председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

Однако даже за ограниченный промежуток времени некоторые из депутатов обозначили «сырые» места в части поддержки отраслей и их работников, до которых руки чиновников по каким-то причинам не дошли.

Так, депутат Вячеслав Илюхин («Родина») отметил перекосы в пользу крупного бизнеса в ущерб малому и среднему в части системообразующих предприятий.

— То есть речь идет о поддержке крупного бизнеса, — считает Илюхин. — Когда я ранее задавал вопрос: не убьем ли мы средний и малый бизнес, мне ответили, что есть кредиты в 500 тысяч, в 5 млн. Но это для микробизнеса. Сейчас говорим о повышении цен. Монополизация любой отрасли приводит именно к этому, потому что доказать цену, когда ты один — очень легко. Есть микробизнес, который мы поддержим, но когда он дорастет до малого или среднего, то останется в замороженном состоянии.

Как пояснил, отвечая Илюхину, вице-губернатор Сергей Семка,

О «пролете» значительной части бизнеса заявляет и депутат от «Новых людей» Сергей Левшенков.

— Для бизнеса нет ничего лучше, чем дать ему новые заказы, — говорит депутат. — В области выпускается много товаров, компании оказывают разные услуги. Может, рассмотрим вопрос преференций местному и бизнесу?

О госзаказах как мере поддержки, но не бизнеса, а работников IT-отрасли заявил и депутат Константин Антонов («Родина»), упрекнувший чиновников в том, что за бюрократическими процедурами они не видят самого человека, чего именно ему надо.

— Айтишникам нужны не кредиты, не ипотека, они ими не пользуются, — говорит Антонов. — Им нужны госзаказы. Это люди, выросшие не на земле, а в виртуальном пространстве.

По мнению депутата, необходимо пересмотреть и поддержку другой категории населения — сельских жителей, вместо оплаты пособий, которые, по выражению Антонова, они все равно пропьют, внедрить, по примеру советского времени, программу развития подворий.

— Ситуация настолько нетривиальна сейчас, что не описана ни в одном учебнике, ни в одном аналитическом материале, — комментирует Антонов текущую позицию чиновников исполнительной власти. — А мы при этом предлагаем тривиальные и банальные меры.

О поддержке другой категории бюджетников — работников здравоохранения и образования — заявил депутат Яков Новоселов (КПРФ), обозначивший даже возможные источники денежных средств на эти цели.

— Самые болезненные сферы — медицина и образование, — говорит Новоселов. — Наша фракция предлагает внести изменения в бюджет и обеспечить региональные доплаты этим категориям работников, как это делается в других регионах. Следующим этапом надо планировать работу по другим социальным группам. Например, деньги высвободились после отмены спортивных мероприятий. Кроме того, Новосибирская область — лидер по концессиям. Надо пересмотреть концессионные соглашения, которые я расцениваю как грабеж, проявить волю, расторгнуть мусорную концессию и освободить средства.

К продолжению рассмотрения экономической ситуации и рассмотрению возможного пакета мер поддержки в Заксобрании намерены вернуться в апреле.

— Все сегодняшние выступления говорят только об одном: очень много вопросов, — заявил Андрей Шимкив, подводя итог. — Давайте собираться, решать. У нас даже нет времени откладывать до следующей сессии. Такое время, когда нужно принимать решения, как в федеральном правительстве — в режиме 24/7. Даже бизнес говорит, что в любое время дня и ночи можно с федеральным правительством вопросы решить. Нам надо выстроить такую же систему.

Напомним, что следом за областью в подвешенном состоянии оказались и муниципалитеты. Как уже сообщалось, из-за отсутствия в настоящий момент понимания бюджетных перспектив не только муниципального, но и областного уровня рассмотрение соответствующего вопроса сессией горсовета Новосибирска откладывается на неопределенный срок.