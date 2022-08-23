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Правительство утвердило список российских сервисов для предустановки на смартфоны

  • 23/08/2022, 16:51
Автор:
приложение телефон
В списке появился «Литрес», а для Smart TV — Rutube и VK Video.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении списка программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры поддержкой Smart TV с 1 января 2023 года, со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

Поисковая система для предустановки — это «Яндекс». В списке приложений для смартфонов и планшетов — «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», 2ГИС, «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой помощник «Маруся», «Новости Mail.ru», OK Live, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», антивирус «Лаборатории Касперского» и «Литрес».

Для компьютеров и ноутбуков — «Яндекс.Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского».

Для телевизоров с поддержкой Smart TV — «Яндекс», Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры ivi, Premier, «Кинопоиск», Wink, Okko, more.tv, Start, приложения «Первого канала», НТВ и «Смотрим» от ВГТРК.

Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России вступил в силу с 1 апреля 2021 года. В 2022-м в него добавили OK Video для Smart TV, а с 2023 года в список должны были включить приложения для чтения.

Следует отметить, что сейчас в России официально можно продавать устройства без предустановленных приложений, перечисленных выше. Это касается электроники, ввезённой по схеме параллельного импорта. Ввезённые же по прямому импорту устройства обязаны иметь вышеуказанный софт или предлагать его установить при первом включении.

Фото: pixabay.com — lukgehr

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : сервис программы для предустановки приложение на телефон Правительство РФ закон


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