Лимонады «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange» заменят Sprite и Fanta уже в сентябре

В сентябре в продажу поступит замена Sprite и Fanta, созданная специально для России, пишут «Известия». Компания Coca-Сola презентовала новые бренды напитков, которые будут соответствовать тем же самым вкусам, которые были до ребрендинга. В качестве аналога Sprite на прилавках появится лимонад «Добрый Лимон-лайм», а вместо Fanta россиянам предложат приобрести «Добрый Orange». Также будут представлены и новые варианты вкусов, например, манго-маракуйя, дюшес, сибирские травы и вишня.

Отмечается, что ритейлер и производитель пока не приняли решение о запуске продаж новой продукции и ее вводе в ассортимент сети.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев пояснил, что появление альтернатив на рынке связано с проблемами логистики, с которыми столкнулись популярные бренды, включая Coca-Cola Company, которая испытывала сложности с импортом необходимого концентрата.

— На этом фоне производитель выбрал менее рискованную стратегию и будет изготавливать похожие на ведущие бренды напитки. Компания сможет гарантировать их присутствие на полке, — сказал он.

Ранее компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) объявила о прекращении производства и продажи напитков под брендом на территории России.