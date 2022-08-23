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Систему «Безопасный город» предлагают масштабировать в Новосибирске

  • 23/08/2022, 17:23
Автор:
безопасный город
«Ростелеком» готов включаться в переговоры со всеми сторонами, заинтересованными в создании сети видеонаблюдения и видеоаналитики в городе, и разрабатывать правила игры.

— Заказчиками и инициаторами системного развития проекта «Безопасного города» сегодня являются органы власти. Камеры видеонаблюдения, которые устанавливаются в городах, позволяют идентифицировать людей, объекты и события. Эта информация необходима для обеспечения общественной безопасности, поиска лиц, прогнозирования и анализа нештатных ситуаций, которые могут перерасти в чрезвычайные, — сообщил в кулуарах форума «Технопром» вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. — Вторая составляющая — это контроль за работами коммунальных служб: вывоз мусора, уборка снега и т.д. Сейчас в нашей компании уже разработан большой модуль видеоаналитики, который позволяет вывести управление муниципалитетами на совершенно иной качественный уровень.

По его словам, максимально полно аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», разработанный «Ростелекомом», сегодня реализован в Москве. В 70 регионах России внедрены отдельные элементы комплекса. Если говорить о Сибири, то наиболее активно он используется в Иркутской области и Республике Алтай.

— Практика показывает, что по результатам работы комплекса оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций ускорилось в пять раз, а время реагирования на ЧС снизилось на треть, — констатировал Зенин.

В стране сегодня установлены около 350 тысяч камер видеонаблюдения, которые включены в сеть «Ростелекома». В общей сложности они обрабатывают в год более 3 млрд часов видео, которое подлежит автоматическому анализу для выявления запрограммированных событий или лиц. В то же время в городах России установлено огромное количество камер, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам.

— В том же Новосибирске камер тысячи, но все они разрозненны, принадлежат управляющим компаниям, ТСЖ, муниципалитетам, частным лицам. На наш взгляд, есть смысл объединить эти аппараты в единую сеть на единой платформе, — говорит Николай Зенин. — При этом право доступа в эту сеть должно диверсифицироваться в зависимости от полномочий участника. Например, коммунальные службы могут получить доступ к информации по вывозу мусора, уборке улиц, ремонту дорог. Правоохранительные органы — к программе поиска лиц и данным, необходимым для обеспечения общественного порядка. В итоге получится, что сохранится конфиденциальность информации, при этом каждый участник будет работать в своем сегменте, получая данные, необходимые именно ему для анализа и принятия решения.

Вице-президент «Ростелекома» признал, что эта работа — «светлое будущее», так как требует достаточно сложных технологических решений. Однако компания работает в этом направлении.

— Мы взаимодействуем с Минцифры РФ и цифровыми министерствами в регионах России, с муниципалитетами, с бизнес-сегментом, с правоохранительными органами. Когда интересы всех участников и правила игры будут увязаны, тогда платформу можно будет реализовывать в масштабах города, — отметил он, отвечая на вопрос о планах запуска программно-аппаратного комплекса «Безопасный город» в Новосибирске.

 

Ранее редакция сообщала, что у компаний Сибири растет спрос на облачное видеонаблюдение.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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Рубрики : Бизнес Телекоммуникации Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : видеоаналитика Безопасный город


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