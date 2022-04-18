Правительство временно увеличило экспортные квоты почти на 700 тыс. т для российских производителей минеральных удобрений

Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тыс. т. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно.

Так, квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тыс. т и теперь составляет около 5,7 млн т. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тыс. т и составляет около 5,6 млн т.

До 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию.

Эти меры необходимы, чтобы поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям.