У Tele2 самый быстрый интернет в Новосибирске

Также у компании самая низкая доля неуспешных соединений, что позволяет комфортно пользоваться мобильным интернетом, экономно расходуя пакет трафика.
Исследование качества мобильной связи проводили с 18 января по 11 марта 2022 года. Для измерений ФГУП «Главный радиочастотный центр» использовал специальный комплекс TEMS Automatic и SIM-карты четырех крупных операторов связи, имеющих собственную инфраструктуру базовых станций в Новосибирске.
В ходе тестирования Tele2 показала лучшие результаты по средней скорости передачи данных и от абонента к базовой станции (более 2,8 Мбит/с), и от базовой станции к абоненту (более 9,5 Мбит/с). Это означает, что оператор лидирует и по скорости загрузки данных из интернета, и по скорости отправки данных пользователем на серверы приложений. Средняя скорость мобильного интернета Tele2, зафиксированная во время тестирования, позволяет клиентам участвовать в видеоконференциях, смотреть видео онлайн в высоком качестве, быстро скачивать и загружать большие файлы.
Также у Tele2 зафиксировали минимальную долю неуспешных сессий по протоколу HTTP – всего 0,5%, что почти в четыре раза меньше, чем у ближайшего конкурента. Чем ниже эта доля, тем меньше сбоев при использовании мобильного интернета. При этом включенный в тариф пакет гигабайтов расходуется более эффективно, так как пользователю не приходится несколько раз перезагружать одну и ту же страницу.
Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:
«Напомню, осенью прошлого года в ходе аналогичного исследованияTele2 показала лучшую доступность сети на трассе Новосибирск – Искитим. Результаты тестов качества связи и мобильного интернета, которые проводит Государственный радиочастотный центр, являются хорошими подтверждениями эффективности нашей работы над сетью. За последние два года мы очень много сделали, чтобы обеспечить хорошую емкость сети и отличное покрытие 4G не только в Новосибирске, но и по всей области. Только в прошлом году мы увеличили количество вышек связи в регионе на 10% и более чем на пятистах базовых станциях смонтировали дополнительные 4G-передатчики».
Фото предоставлено пресс-службой компании
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