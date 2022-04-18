У Tele2 самый быстрый интернет в Новосибирске

Также у компании самая низкая доля неуспешных соединений, что позволяет комфортно пользоваться мобильным интернетом, экономно расходуя пакет трафика.

Исследование качества мобильной связи проводили с 18 января по 11 марта 2022 года. Для измерений ФГУП «Главный радиочастотный центр» использовал специальный комплекс TEMS Automatic и SIM-карты четырех крупных операторов связи, имеющих собственную инфраструктуру базовых станций в Новосибирске.

В ходе тестирования Tele2 показала лучшие результаты по средней скорости передачи данных и от абонента к базовой станции (более 2,8 Мбит/с), и от базовой станции к абоненту (более 9,5 Мбит/с). Это означает, что оператор лидирует и по скорости загрузки данных из интернета, и по скорости отправки данных пользователем на серверы приложений. Средняя скорость мобильного интернета Tele2, зафиксированная во время тестирования, позволяет клиентам участвовать в видеоконференциях, смотреть видео онлайн в высоком качестве, быстро скачивать и загружать большие файлы.

Также у Tele2 зафиксировали минимальную долю неуспешных сессий по протоколу HTTP – всего 0,5%, что почти в четыре раза меньше, чем у ближайшего конкурента. Чем ниже эта доля, тем меньше сбоев при использовании мобильного интернета. При этом включенный в тариф пакет гигабайтов расходуется более эффективно, так как пользователю не приходится несколько раз перезагружать одну и ту же страницу.

Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2: