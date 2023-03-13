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«Правообладатели все чаще обращаются за защитой интеллектуальной собственности в суд»

Юлия Карпицкая, патентный поверенный РФ №2167 — о том, что параллельный импорт и санкции по-прежнему не позволяют копировать интеллектуальную собственность без согласия владельца:
  • 13/03/2023, 12:09
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— Количество судебных споров, связанных с охраной интеллектуальной собственности, выросло с 9,5 тысячи в 2017 году до 30 тысяч в 2021-мЮлия Карпицкая, патентный поверенный РФ №2167. Защита нарушенных интеллектуальных прав составляет 80-90% из этих споров. А количество дел, рассмотренных судом по интеллектуальным правам (СИП) в качестве кассационной инстанции, за это же время увеличилось в 2 раза. Это говорит о том, что правообладатели все чаще обращаются за защитой своей интеллектуальной собственности в суд.

Интеллектуальная собственность — это намного больше, чем просто товарные знаки. Это и патенты, авторские и смежные права и другое. Например, количество дел о нарушении патентных прав, которые рассматривал СИП в порядке жалобы на решения нижестоящих судов, за 10 лет работы суда по интеллектуальным правам выросло почти в 7 раз. В случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, охраняемые патентом, правообладатель вправе претендовать на возмещение убытков или выплаты компенсации в размере от 10 тысяч до 5 млн рублей.

Патент, в отличие от товарных знаков, охраняет не просто название или логотип продукции, а саму техническую суть изделия или его внешний вид. Патент дает право запрещать другим лицам использовать это техническое или дизайнерское решение в течение всего срока действия патента.

По мнению эксперта,  на высококонкурентных рынках компании внимательно следят за продукцией друг друга. И если не защищать свои разработки, их копируют. Это не только снижает отдачу от инвестиций в развитие своего производства, но и тормозит изобретательскую активность.

Стоит отметить, что разрешенный ввоз в страну оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей в рамках параллельного импорта не отменяет ответственности за незаконное использование чужой интеллектуальной собственности. Продукцию, правомерно введенную в гражданский оборот, можно ввозить, рекламировать и продавать. Но производить продукцию, копируя товарные знаки, дизайн или техническую составляющую, по-прежнему незаконно.

Решение Арбитражного суда Кировской области по нашумевшему делу о нарушении прав на товарные знаки и произведения изобразительного искусства — рисунки «Свинка Пеппа», «Папа Свин» — было отменено в суде апелляционной инстанции. Место нахождения истца не является основанием, чтобы признать его действия как злоупотребление правом. Поэтому иностранные правообладатели продолжают защищать свои права в суде, получают возмещение убытков или выплату компенсации.

При этом введенные ограничения на оказание консультационных услуг, представительства в сделках и некоторых других операциях для российских компаний не повлияли на защиту интеллектуальных прав и российских правообладателей в других странах. Эти ограничения не касаются взаимодействий с ведомствами и судами. Услуги патентного поверенного для подачи патентной заявки за рубежом или поддержания в силе имеющегося патента вполне легально предоставляются нашим соотечественникам.

Фото предоставлено экспертом

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : суд по интеллектуальным правам патентный поверенный Защита интеллектуальной собственности


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