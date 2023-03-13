IKEA включили в перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг России в очередной раз расширил список товаров для параллельного импорта. Теперь в страну разрешено ввозить товары IKEA и американских производителей игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Mattel. передают «Известия» со ссылкой на приказ ведомства.

Вместе с тем в список попали производители одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции. Речь идет о Lancome, Giorgio Armani, Kerastase и Yves Saint Laurent.

Также, по данным пресс-службы Минпромторга, перечень расширился за счет брендов моторных масел Shell Helix, Rimula, бытовой техники Zanussi, Wahl, запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar, Bauer Kompressoren.

По словам источника газеты, скорее всего на прилавках появится одежда бренда Tommy Hilfiger. Другие марки одежды и парфюмерии из списка появятся в стране примерно в середине лета. В свою очередь, техника, игрушки и товары IKEA ориентировочно можно будет приобрести уже в конце мая — начале июня текущего года.

Ранее редакция сообщала, что Турция начала блокировать транзит санкционных товаров в Россию.

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