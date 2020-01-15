Праздничное освещение улиц Новосибирска обеспечит концессионер

— Сегодня в Новосибирске нет комплексного подхода к световому оформлению города, мало используется потенциал профильных учебных заведений, студенты которых могут привлекаться к разработке проектов, представители бизнеса могут активнее участвовать в процессе оформления улиц и зданий. Эти и другие проблемы призвана решить разработанная концепция архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления Новосибирска, — заявил на совещании в мэрии заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии — главный архитектор города Александр Ложкин.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть добавил, что во время проведения праздничных мероприятий (и особенно Нового года) часто слышна критика: город малоосвещен, освещен неправильно, город выглядит серо.

— Мы стараемся каждый год, но наши старания не укладываются в некую единую схему. И через несколько лет мы сделали вывод, что основная проблема заключается не в недостатке средств, а в отсутствии единой концепции. Поэтому сегодня была представлена единая концепция праздничного оформления, освещения Новосибирска. За основу взяты гостевые маршруты, которые мы выделили, обозначили при подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею и чемпионату мира по волейболу, — пояснил Локоть. — Сейчас мы ищем схемы финансирования для реализации данного проекта. Один из вариантов — заключение концессионного соглашения на праздничную подсветку города Новосибирска. Есть предложения от серьезных, крупных структур федерального уровня.

Детали концессии и потенциальных концессионеров в мэрии не называют.

Первый этап включает в себя праздничное архитектурно-художественное и ландшафтное освещение объектов, расположенных вдоль следующих улиц: Красный проспект, Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого, Челюскинцев, Гоголя, Вокзальная магистраль, Кирова, проспект Маркса, Титова, Восход, Станиславского, Гарина-Михайловского, а также на площади Маркса, площади Ленина и Октябрьском мосту. Общая протяженность указанных маршрутов составляет 24,2 км.

В концепцию вошли наиболее значимые здания и территории вдоль гостевых маршрутов, нуждающиеся в архитектурно-художественном освещении и праздничном оформлении — это 61 жилое и общественное здание, 19 территорий, улиц, площадей, бульваров, три сквера: Театральный, Первомайский и сквер Героев революции, а также 19 сооружений. Для светового оформления понадобится установить более 1600 новых опор. Для каждой территории и магистрали будут применяться разные виды декоративных осветительных установок.

— По части объектов у нас уже разработана проектная документация. Она в той стадии, когда можно приступать к реализации, — сказал начальник отдела дизайна городской среды департамента строительства и архитектуры мэрии — главный художник города Иван Фаткин.

Концепция праздничного освещения города предполагает ликвидацию части крупных объектов носителей наружной рекламы на улицах Новосибирска, а также замену наружных кабельных сетей на подземные.

— В концепции выявлены особенности каждой территории вдоль гостевых маршрутов, проанализированы их преимущества и недостатки, а также определены необходимые мероприятия по оформлению световой среды, — пояснил Фаткин. — Для решения выявленных проблем в части освещения необходимо урегулировать вопросы размещения рекламных конструкций: сократить их количество, перевести освещение центра на современные системы с повышением уровня освещенности. Необходимо заменить наружные кабельные сети на подземные, объединить здания главных улиц подсветкой в один ансамбль, внедрить световые доминанты в общую структуру города, а также энергоэффективную систему управления освещением.

Представленный вариант концепции решено взять за основу. Его планируется доработать, продумав, в частности, проект праздничного освещения Академгородка и других районов города.

Фото автора с презентации концепции в мэрии