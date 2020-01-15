Застройщики-должники защищены «сверху»

Верховный суд РФ отказался рассматривать вопрос о раскрытии информации о компаниях-застройщиках, имеющих долг перед муниципальным бюджетом Новосибирска за аренду земельного участка. Об этом сообщила на своей странице депутат горсовета Наталья Пинус, инициировавшая судебное разбирательство. Как она пояснила редакции Infopro54, в конце декабря был получен ответ из суда о том, что в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании ВС РФ отказано.
Как рассказывает Наталья Пинус, первое обращение в суд последовало еще в 2018 году — после безрезультатных попыток получить запрашиваемые данные у мэрии.
— Мы подавали апелляцию, и снова суд поддержал мэрию, — пишет Пинус. — В августе 2019-го мы направили обращение в Верховный суд РФ. В конце декабря получен ответ: Верховный суд отказал в рассмотрении нашего вопроса. Подробности пока не ясны, так как определение отправлено нам по почте.
Как сообщила Infopro54 Наталья Пинус, пока не получен ответ на обращение к полномочному представителю президента Сергею Меняйло, которое направила группа депутатов горсовета. Напомним, что в данном обращении депутаты просили полпреда о содействии в активизации работы службы судебных приставов по части взыскания долгов по аренде с застройщиков.
— Мы стали объектом постоянной критики со стороны общественности и депутатов, — говорил мэр. — Впереди избирательная кампания, и все будет сильно обостряться. Все эти годы мы занимали выверенную позицию. Но я прошу серьезно отнестись к этим вопросам. Нам нужно их решать. Иначе будет огромный нажим, и дело дойдет до надзорных органов.
Напомним, по данным, озвученным аудиторами городской контрольно-счетной палаты, за период 2016–2018 годов заключены 6,3 тысячи договоров аренды, в том числе перезаключены 5,3 тысячи, заключены впервые 440 договоров, из которых 130 — по результатам аукциона. Объем начисленной арендной платы за 2016-2018 годы составил 7,2 млрд рублей. Фактически поступили 6,5 млрд. Таким образом, средняя по городу собираемость сложилась в размере 88%. Должникам по аренде в рамках досудебной работы за 2016-2018 годы направлено 3,7 тысячи уведомлений с требованием о погашении долга. В результате погашены задолженности на сумму 295 млн. На заседаниях специальной комиссии рассмотрены более 1,5 тысячи должников, возвращены 686 млн рублей. В рамках судебной и исковой деятельности за три года рассмотрены иски по задолженности по арендным платежам на общую сумму 1,3 млрд. По состоянию на 1 января 2019 года ФССП выдала исполнительные листы по взысканию задолженности на сумму 1,6 млрд рублей.
Фото: pixabay.com, автор- haalkab
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