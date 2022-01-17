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Pre-IPO фонд ВТБ Капитал Инвестиции инвестировал 700 млн рублей в платформу Ventra Go!

  • 17/01/2022, 16:09
Закрытый паевый инвестиционный комбинированный фонд «ВТБ Капитал пре-АйПиО Фонд» инвестировал 700 млн рублей в сервис для заказа услуг временного персонала массовых профессий Ventra Go!

Новости компанийЭто пятая компания в портфеле фонда, куда инвестируются средства пайщиков. В декабре 2021 года была проведена последняя допэмиссия ЗПИКФ «ВТБ Капитал пре-АйПиО Фонд», в результате которой было привлечено более 3 млрд рублей, при этом часть спроса осталась неудовлетворенной, что свидетельствует о высоком интересе клиентов к этому продукту. Фонд является перспективным инструментом в линейке ВТБ Капитал Инвестиции, в настоящее время его объем составляет свыше 6,5 млрд руб. Целевая доходность pre-IPO фонда может составить свыше 30% годовых.

Полученные от ЗПИКФ «ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд» средства Ventra Go! планирует направить дальнейшее развитие и совершенствование платформы, масштабирование сервиса в регионах и улучшение пользовательского опыта.

«Наш pre-IPO фонд – это первый российский фонд прямых инвестиций для розничных инвесторов. Он дает уникальную возможность широкому кругу инвесторов участвовать в развитии перспективных компаний, которые еще не стали публичными и поэтому обладают повышенным потенциалом роста. В декабре 2021 года мы завершили привлечение средств в этот pre-IPO фонд, однако планируем продолжить развивать нашу линейку фондов с подобным мандатом, рассчитанных как на розничного инвестора, так и на крупных российских и международных институциональных инвесторов», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ (ПАО).

«Инвестиция в Ventra Go! полностью соответствует мандату нашего фонда – инвестиции в быстрорастущие технологические компании. Для нас это первая сделка в очень интересном сегменте HR tech. Идея уберизации найма линейного персонала действительно может сильно изменить рынок найма «синих воротничков», как в свое время Uber и Яндекс изменили рынок такси. Я считаю, что Ventra Go! – не просто качественный и перспективный актив, но, прежде всего, высоколиквидный, так как эта ниша уже вызывает интерес ряда стратегических инвесторов, создающих в настоящее время целые экосистемы в области поиска и подбора персонала» — добавил Магомед Асхабов, руководитель департамента альтернативных инвестиций ВТБ Капитал Инвестиции.

«Глубокая вертикальная экспертиза и понимание рынка персонала у компании Ventra (у нас за плечами двадцать лет работы с сотнями клиентов в этой отрасли) вкупе с цифровой ДНК позволили создать такую платформу, как Ventra Go!. Сделка с ВТБ Капитал Инвестиции — яркий итог первого этапа развития нашей платформы. Мы разработали приложение, которое не имеет аналогов на рынке и обладает преимуществами как для исполнителей, так и для бизнеса. Компании выбирают Ventra Go! за качество и скорость предоставления услуг, а исполнители — за новые возможности. Поддержка ВТБ Капитал Инвестиции даст возможность нашему сервису стать ещё более передовым, высокотехнологичным и востребованным на быстрорастущем рынке временного персонала и позволит сделать следующий шаг: эволюционировать из цифрового сервиса в полномасштабную экосистем», — говорит Екатерина Карабанова, CEO Ventra Go!

ЗПИКФ «ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд» был создан в апреле 2019 года и предназначен для квалифицированных инвесторов. Его средства вкладываются в непубличные перспективные высокотехнологичные быстрорастущие компании с устойчивой финансовой моделью и планами по выходу на IPO в дальнейшем или привлечению стратегического инвестора.

Общий срок функционирования фонда — восемь лет. Выплату инвестиционного дохода по фонду планируется начать через 3-4 года после приобретения пая по мере выхода фонда из профинансированных проектов.

Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд» находится под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами.

О Ventra Go!

Ventra Go! — платформа и мобильное приложение для заказа временных исполнителей в торговый зал, на производство и склад на подработку от 4 часов. Сервис работает с 2020 года. Сегодня в базе данных Ventra Go! 100 000 исполнителей. В числе клиентов более 50 компаний, включая топ-5 крупнейших торговых сетей. Мобильное приложение Ventra Go! доступно на платформах iOS и Google Play. Основатели и совладельцы сервиса — российско-американский предприниматель и инвестор Александр Фридланд, сооснователь Mirantis Inc., OpenStack Foundation, ИППС МИЭТ, и компания Ventra, одна из крупнейших российских федеральных компаний на рынке аутсорсинговых услуг в сфере торговли, логистики и ИТ.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы инвестиции ВТБ


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