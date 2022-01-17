Кому запрещено купаться в проруби на Крещение

У людей с хроническим тонзиллитом, гайморитом, а также другими заболеваниями уха, горла и носа после купания болезнь может перейти в острую стадию, сообщила корреспонденту «Российской газеты» врач-терапевт Елена Черненко.

В группе риска и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В холодной воде происходит сужение сосудов, а когда человек поднимается на поверхность, сосуды расширяются. Как следствие, происходят перепады давления, что очень рискованно, например, для гипертоников и тех, кто пережил инфаркт. Опасны эти перепады и для пациентов с сахарным диабетом.

Людям с такими заболеваниями эксперт категорически не советует купаться в проруби. Не стоит искушать судьбу и тем, у кого прямо сейчас есть симптомы ОРВИ.

— При переохлаждении вирус распространяется в организме быстрее. Кроме того, к вирусной инфекции может присоединиться бактериальная, источником которой может быть как водоем, так и сам человек. Многие люди являются носителями болезнетворных бактерий, но, когда организм полон сил, заражения не происходит. Риск таких осложнений в разы вырастает при ОРВИ, — говорит врач.

Елена Черненко подчеркивает: ни в коем случае нельзя заходить в прорубь беременным женщинам. На любом сроке это может привести к гибели плода из-за перепадов давления.

Кому же можно окунаться?

Эксперт говорит, что только людям без хронических заболеваний и с прекрасным самочувствием. При малейшем недомогании от купания в проруби лучше отказаться, чтобы не подвергать себя лишнему риску.