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Преддиабет. Как сделать так, чтобы он не перешел в диабет?

  • 24/12/2019, 10:37
Преддиабет – это не приговор, это сигнал к тому, чтобы внести в свой образ жизни некоторые коррективы, направленные на оздоровление всего организма.

Уровень сахара в крови при этой патологии выше нормы, однако не настолько, чтобы привести к возникновению сахарного диабета 2 типа. Чтобы избежать серьезного недуга, достаточно изменить рацион питания, увеличить физическую активность, избавится от вредных привычек и похудеть.

Преддиабет является промежуточной стадией между нормальной толерантностью к глюкозе и диабетом 2 типа. В организме при этом уже происходят патологические процессы, связанные либо с нарушением деятельности поджелудочной железы, либо с неспособностью тканей организма полностью усваивать инсулин. Если проигнорировать это состояние, то преддиабет приведет к более серьезному заболеванию. При принятии необходимых мер, можно предотвратить наступление сахарного диабета. Крайне важным является вовремя диагностировать преддиабетическое состояние, чтобы не дать ему перетечь в диабет 2 типа, когда повреждения органов уже настолько явные, что полностью восстановить их функции уже невозможно.

Основные факторы, приводящие к развитию преддиабета:

  • Избыток жира в организме;
  • Повышенный уровень глюкозы в крови;
  • Возраст после 45 лет;
  • Низкая двигательная активность;
  • Наличие гестационного диабета во время беременности;
  • Поликистоз яичников у женщин;
  • Высокий холестерин в крови;
  • Гипертония;
  • Наследственная предрасположенность;
  • Работа в ночные смены, нарушения режима сна и бодрствования;
  • Нервные расстройства.

Присутствие двух или нескольких факторов риска в несколько раз увеличивает вероятность возникновения сахарного диабета.

В некоторых случаях запустить болезнь могут такие недуги, как панкреатит или рак поджелудочной железы, а также некоторые вирусы: краснуха, ветрянка, гепатит или грипп.

Симптомы преддиабета следующие:

  • Высокие показатели сахара в крови,
  • Сильная жажда и учащенное мочеиспускание,
  • Проблемы со сном,
  • Снижение остроты зрения,
  • Зуд кожных покровов,
  • Мышечные судороги, покалывание и онемение пальцев рук и ног,
  • Резкие колебания веса без видимых причин,
  • Вялость и быстрая утомляемость,
  • Головокружения и мигрени,
  • Пигментные пятна,
  • Хрупкость волос и ногтей,
  • Эректильная дисфункция у мужчин.

Диагностика заболевания

При постановке диагноза берутся следующие анализы (достаточно одного из них):

  • глюкоза плазмы натощак;
  • гликированный гемоглобин;
  • ОГТТ с 75 гр глюкозы.

Меры по предотвращению сахарного диабета

Многочисленные исследования подтверждают, что немаловажный фактор риска диабета – избыточный вес. Во-первых, наиболее частая причина ожирения – это лишние калории, причем чаще всего поступающие из «неправильных» продуктов, которые засоряют сосуды жирами и сахаром. Во-вторых, избыток энергии превращается не только в подкожный, но и в опасный абдоминальный жир, опоясывающий внутренние органы. Снижение веса на 10-15 % очень положительным образом сказывается на всем организме.

Важно также нормализовать режим работы и отдыха. Эмоциональное перенапряжение и постоянный стресс являются провокаторами развития сахарного диабета 2 типа и других серьезных недугов.

Алкоголь и курение изнашивают сосуды самым нещадным образом, поэтому важно с ними распрощаться.

Диета

Важен контроль размера порций и здоровая пища. В меню должны присутствовать большое количество фруктов и овощей, молочные продукты с низким процентом жира, орехи и бобовые. Быстрые углеводы следует заменить на медленные, увеличить количество белка в пище.

О колбасе, пирожных и сдобе лучше забыть совсем. Ещё один враг – сладкие напитки, в том числе магазинные соки. Булку замените на цельнозерновой хлеб. Выпечку делайте сами без добавления лишнего жира и с большим количеством отрубей. От белого риса, манной каши и макарон лучше отказаться в пользу круп с более низким гликемическим индексом. Это гречка, овсянка, перловка. Жирные сорта мяса лучше заменить на куриную грудку и индейку. Желательно включить в рацион рыбу. Сладкое в идеале лучше не употреблять вовсе, исключения могут составлять пастила, мармелад. Смело налегайте на овощи и зелень, только помните, что термическая обработка некоторых из них (например, моркови, тыквы, кабачка) значительно повышает гликемический индекс. Фрукты – отличная альтернатива сладостям, причем очень полезная. Но бананы и виноград лучше употреблять только по праздникам.

Физическая активность

Двигательная активность эффективна в борьбе с преддиабетом независимо от снижения массы тела. Она стабилизирует сахар в крови и помогает расходовать инсулин.

Рекомендуется посвящать 20-40 минут в день ходьбе средней интенсивности (или 150 минут в неделю). Следует ввести ежедневную утреннюю зарядку по 10-15 минут, с каждым днём увеличивая интенсивность нагрузки.

В качестве физической активности могут выступать некоторые виды спорта: игра в теннис, волейбол, езда на велосипеде, плаванье, катание на лыжах.

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