«Золота партии» на индексацию зарплат младшим чинам мэрии не нашли

Комиссия горсовета по бюджету и налоговой политике утвердила проект постановления, согласно которому ежемесячное денежное поощрение для муниципальных служащих «младших» групп должностей со следующего года увеличивается до 12%. По словам председателя комиссии Кирилла Покровского, решение о включении этого вопроса в повестку предстоящей сессии было принято накануне советом председателей.

Кроме того, остается в силе принятое в первом чтении решение октябрьской сессии об индексации с октября текущего года зарплаты всем категориям муниципальных служащих на 3,9%. Однако напомним, что депутаты от несистемной оппозиции предлагали изменить этот показатель для низового состава: увеличить на 10%. Соответствующие поправки в комиссию поступили от депутатов Светланы Каверзиной и Антона Картавина.

— Вы как-то между собой поправки коррелировали, изучали? — обратился Кирилл Покровский к авторам поправок. — Они противоречат друг другу. Антон Викторович предлагает увеличить должностные оклады, а Светлана Викторовна предлагаете увеличить ежемесячное денежное поощрение. Это разные вещи.

В свою очередь депутаты-оппозиционеры предложили принять обе поправки. Но, по словам председателя комиссии, городской бюджет подобные затраты не вытянет.

— А деньги вы принесете откуда? — обратился Покровский к оппозиционерам. — Дом ученых продадим в Академгородке? Давайте все-таки в стадию реальности войдем. Давайте исходить из того, сколько у нас есть денег. Считаю, что мы выжали по максимуму. Может, конечно, где-то есть «золото партии», о котором мы не знаем, но почему-то мне кажется, что нет. Та цель, которая изначально преследовалась всеми, подчеркиваю — и вами в том числе, может быть достигнута на ближайшей сессии 3 декабря. Как раз на совете мы инициировали, чтобы данный вопрос был рассмотрен.

При этом «золото партии» нашлось для индексации на 3,9% зарплаты всех категорий госслужащих, включая высших, зарплаты которых измеряются сотнями тысяч рублей.

— Если в компании какой-то кризис, уменьшают не расходы на фонд оплаты труда, а вычитают у руководителя, — говорит Антон Картавин. — Такое решение показывает, что руководитель готов пережить кризис наравне со своими сотрудниками. Это социально выгодно для мэрии. Ну, получит человек не 300 тысяч, а 280 тысяч, это не сильно повлияет на его состояние.

Как уже сообщалось, повышение зарплат высшим чинам оппозиционеры предлагали «заморозить», а средним — сохранить на предлагаемом уровне в 3,9%.