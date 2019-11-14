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В Новосибирске эко-шубы стали на 9% дороже

Востребованность норковых шуб снизилась на 5%.
  • 14/11/2019, 15:47
В Новосибирске эко-шубы стали на 9% дороже

В 2019 году россияне активно интересовались шубами из искусственного меха. По итогам III квартала текущего года в России востребованность эко-шуб выросла на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Однако пик популярности на верхнюю одежду из искусственного меха был зафиксирован зимой 2018 года (IV квартал): число поисковых запросов достигло максимального значения. К таким выводам пришли аналитики Авито.

— Несмотря на это, в России шубы из натурального меха остаются популярными среди пользователей. Чаще всего в III квартале 2019 года россияне искали норковые шубы. Далее следуют шубы из мутона, песца и чернобурки, — констатировали в Авито.

Что касается динамики поисковых запросов на натуральный мех, наибольшая динамика за год была зафиксирована на шубы из чернобурки (+89%). Количество запросов «шуба мутоновая» выросло на 24% по сравнению с прошлым годом, а «шуба из песца» – на 11%. При этом «шуба норковая» показала отрицательную динамику по числу запросов – снижение на 5% за год.

Отмечается, что в среднем в Новосибирске шуба из искусственного меха стоит 3 100 рублей, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом.

— Продавцы не спешат снижать цены на  натуральный мех, несмотря на рост популярности эко-шуб, — говорят эксперты Авито. — Исключением стал Воронеж, где средняя стоимость снизилась на 3% за год и составила 19 850 за шубу. Наиболее сильно ценники за год выросли в Ростове-на-Дону (+17%), Москве (+16%), Новосибирске и Нижнем Новгороде (по 15%).

В Новосибирске средняя стоимость шубы из натурального меха составляет 25 600 рублей, что на 15% дороже, чем годом ранее.

Дороже всего такие шубы продают в Москве (38 600 рублей). Далее следуют Краснодар (26 200 рублей) и Новосибирск (чуть более 25 600 рублей). В целом по России стоимость шубы из натурального меха выросла на 8% за год и в среднем составляет 25 500 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- leo2014

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