Предпасхальные ярмарки пройдут в апреле в Новосибирской области

Для поддержания ценовой стабильности и оказания поддержки местным производителям в регионе организуются универсальные и продовольственные ярмарки. В текущем месяце запланировано проведение 13 таких мероприятий, о чем министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров проинформировал губернатора Андрея Травникова на заседании оперативного штаба по устойчивому развитию экономики области.

Ярмарки пройдут в различных районах, включая Кыштовский, Новосибирский, Коченёвский, а также в самом Новосибирске. Особое внимание уделяется ярмарке «Искитимская весна» в Искитиме, где 19 апреля будет представлено около 200 торговых мест с продуктами питания, товарами для садоводов и огородников, одеждой и пасхальной атрибутикой.

Сообщается о соглашении между Минпромторгом региона и торговыми сетями об ограничении торговой наценки до 10% на основные молочные и хлебобулочные изделия. Ведомство совместно с облпотребсоюзом рассматривает возможность присоединения предприятий потребкооперации к данному соглашению.

Федеральные торговые сети продолжают добровольно ограничивать торговую наценку на 24 социально значимых продукта первой необходимости до 5-10%. Специалисты ведомства и муниципалитетов ведут мониторинг цен на товары первой необходимости в более чем 300 торговых точках, отмечая стабильность потребительского рынка и соответствие ценовых изменений общероссийским тенденциям.

Кроме того, зампредседателя правительства области Андрей Шинделов доложил о мерах по стабилизации цен на сельхозпродукцию, включая расширение ассортимента товаров, подпадающих под соглашения о стабилизации цен, и мониторинг цен на топливо в период посевной кампании. Губернатор поручил передать данные по отдельным производителям в УФАС для анализа причин роста цен.

Расписание ярмарок на апрель:

— 11 апреля — универсальная ярмарка на территории рядом с ТЦ «Магеллан» по ул. Комсомольская, 10;

— 18 апреля — общегородская продовольственная ярмарка по адресу ул. Кропоткина, 203;

— 18 апреля – в селе Кыштовка пройдёт универсальная ярмарка «Весенняя»;

— 19 апреля — Пасхальная ярмарка в рабочем поселке Краснообск, Новосибирский район;

— 19 апреля в Новосибирске пройдут две ярмарки: районная продовольственная по адресу ул. Кропоткина, 203 и общегородская универсальная ярмарка на площади Карла Маркса, 1;

— 19 апреля в Искитиме пройдёт ярмарка «Искитимская весна».

— с 21 апреля по 11 мая на прилегающей территории к зданию пл. Карла Маркса, 1 будет проходить районная универсальная ярмарка;

— 25 апреля состоятся две ярмарки в Новосибирске: по адресу: пр. Дзержинского, 2/2 состоится районная продовольственная ярмарка и общегородская универсальная ярмарка — ул. Физкультурная, 7;

— с 21 по 25 апреля — ярмарка для садоводов по ул. Объединения, 25;

— 25 апреля в рабочем посёлке Коченёво пройдет садово-огородническая ярмарка «Сибирская весна»;

— 29 и 30 апреля по адресу ул. Бориса Богаткова, 251а пройдут сельскохозяйственные ярмарки.