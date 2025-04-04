Арестованы предполагаемые соучастники в похищении ребёнка в Новосибирске

В Новосибирск доставили двух мужчин, которые возможно помогали отцу похитить шестилетнего ребёнка во время его прогулки с матерью. Теперь они находятся под стражей в СИЗО. За соучастие в преступлении, по данным ГУ МВД по Новосибирской области, им заплатили 200 тысяч рублей.

— Их задержали и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказали в ведомстве.

Как сообщили в правоохранительных органах, предполагаемых преступников задержали в Свердловской области и доставили в Новосибирск.

Напомним, в конце февраля в социальных сетях распространилась информация о том, что мужчина забрал своего малолетнего сына у бывшей жены, которая гуляла с малолетними детьми: сыном и дочерью. Стало известно, что мужчина, имея гражданство Австралии, намеревался вывезти ребёнка в эту страну. После обращения матери мальчика в полицию, в отношении отца было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека).

Адвокаты отца мальчика сообщили, что в настоящее время ребенок находится в Австралии.

Ранее редакция сообщала о том, что дело о похищении человека и вымогательстве передано в суд Новосибирска. Мужчину удерживали в реабилитационном центре.