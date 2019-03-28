Предприниматель из Новосибирской области стал победителем конкурса «Инновационный бизнес-навигатор»

Предприниматель из Новосибирской области получил грант на реализацию бизнес-проекта в размере 500 тыс. рублей, а также членство в Российском Союзе Промышленников и Предпринимателей (РСПП) без первого ежегодного взноса, сообщили в ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».

Конкурс «Инновационный бизнес-навигатор» запущен в 2017 году РСПП совместно с ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и Бизнес-школой РСПП с целью поддержать развитие малого и среднего бизнеса в России. Компании-участники проекта проходят обучение по программе EMBA (Executive MBA) и получают профессиональные консультации по разработке бизнес-планов и созданию оптимальных условий для их устойчивого развития.

Вторая волна проекта стартовала осенью 2018 года, в течение полугода представители компаний совершенствовали знания в области макроэкономики, налогообложения, маркетинга, управления персоналом и финансами и оттачивали бизнес-идеи под руководством экспертов. В марте этого года 64 финалиста из 10 регионов собрались в Москве, чтобы представить проекты на отчетной сессии. Экспертное жюри отобрало по одному победителю из каждого региона. После завершения отбора и награждения все финалисты конкурса смогут пройти дополнительный недельный очный курс в Москве с экспертами Бизнес-школы РСПП и получить практические рекомендации по воплощению своих бизнес-идей.

Как подчеркнул управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Дмитрий Шарков, победителями конкурса от сибирских регионов стали малые предприятия, занятые в легкой и пищевой промышленности. Так, из Новосибирской области победителем стала Елена Русакова (ООО «Лаборатория инновационного дизайна»).

— Мы занимаемся созданием умной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первые разработки предназначены для обеспечения самостоятельности и бытового комфорта, следующий этап — создание одежды со встроенными решениями для сбора медико-биологических данных. В перспективе мы планируем внедрить в одежду функции корректировки состояния здоровья. Методология уже проверена в лабораторных условиях, грант пойдет на создание базового прототипа, который можно будет презентовать инвесторам для получения финансирования, — рассказала Елена Русакова,

Фото: предоставлено ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»