Контролирующих АО «Нефтебаза Красный Яр» лиц ждет субсидиарная ответственность

В Новосибирский арбитражный суд поступило заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих АО «Нефтебаза Красный Яр», которая обанкротилась еще в 2016 году.

В сообщении конкурсного управляющего Михаила Руслякова, иск составлен в отношении Кончаниной М.И. (на сумму 1 097 061, 12 рублей); Алейникова С.А., Радченко Б.А. – 2 738 941, 12 рублей солидарно; Алдохина С.Г., Кузнецова И.Б., Поветьева А.А., Тюреева А.А. – 3 486 579 674, 44 рублей солидарно.

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