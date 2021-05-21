В Новосибирске не охраняются мосты

В настоящее время, согласно постановлению Минтранса РФ от 2020 года «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов и субъектов транспортной инфраструктуры», предполагающего защиту и охрану транспортных объектов в период реконструкции и строительства, Сибирский филиал Ведомственной охраны Минтранса заканчивает оформление документов по части охраны будущего четвертого моста. Об этом в рамках пресс-конференции сообщили сотрудники ведомства. Сейчас, по их словам, на объекте осуществляет надзор транспортная прокуратура.

Что касается других новосибирских мостов через Обь (Октябрьского, Димитровского и Бугринского), то они хоть и входят в перечень «подопечных» ведомственной охраны, однако там эта работа не осуществляется, в отличие от всех остальных городов Сибирского федерального округа.

— Мосты относятся к ведению муниципалитетов, со стороны которых идет определенное финансирование, — сообщает директор Сибирского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Сергей Еромолаев. — В мэрии Новосибирска на это банально не хватает денег.

Необходимый размер финансирования специалисты подразделения отказываются назвать. По их словам, со своей стороны они готовы приступить к охране объектов. Дело за мэрией, она должна подписать договор и оплатить работу.

— По мостам Новосибирска проведена оценка уязвимости, определена их защищенность, — рассказывает начальник отдела оценки уязвимости Сибирского филиала ФГУП «УВО Минтранса РФ» Евгений Морщинин. — Рекомендованы мероприятия по защите от возможных терактов, разработаны планы обеспечения транспортной безопасности, конкретная оснащенность какая должна быть, спланированы организационные мероприятия, по которым мосты уже можно оборудовать техническими средствами безопасности, организовывать их охрану, то есть, по сути, уже все готово. Осталось только профинансировать — и можно заключать договор. Мэрия обязана это сделать.

Управление ведомственной охраны Минтранса РФ создано в 2003 году. Его деятельность регламентирована федеральным законом 1999 года №77 «О ведомственной охране», федеральным законом 2007 года №16 «О транспортной безопасности» и приказом Минтранса РФ 2008 года №192 «Об утверждении порядка организации объектов ведомственной охраны Минтранса РФ». Основным направлением управления является охрана и защита субъектов и объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время под охраной сибирского филиала значится 121 объект воздушного, морского, речного транспорта, дорожного хозяйства — железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, объекты аэронавигации, мосты, путепроводы, гидротехнические сооружения, морские и речные суда. С начала 2021 года на охраняемых объектах Сибири задержаны и переданы сотрудникам полиции и службам безопасности более 50 нарушителей.