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Предпринимателей региона приглашают к участию в МОСШУЗ 2019

  • 20/12/2018, 15:57

Международная выставка пройдет с 15 по 17 января.

15-17 января 2019 года состоится «МОСШУЗ 2019» — старейшая выставка отрасли, которая проводится в г. Москва с 1997 года, сообщили в агентстве стратегических коммуникаций ВДА. Отмечается, что за этот период «Мосшуз» зарекомендовала себя как эффективная площадка для налаживания деловых контактов и поиска новых направлений развития в обувной индустрии.

— Структурное подразделение ГУП НСО «НОЦРПП» — Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области приглашает субъектов малого и среднего предпринимательства — региональных участников кожевенно-обувной отрасли принять участие в коллективном стенде Новосибирской области в международной специализированной выставке «МОСШУЗ 2019», — говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что в целях содействия в продвижении их товаров, работ и услуг на российские и международные рынки участникам новосибирской делегации будет бесплатно предоставлено рабочее место в рамках коллективного стенда, обеспечено участие в деловой программе выставки, в соответствии с потребностями организованы переговоры с перспективными партнерами.

Запрос на форму заявки и пожелания по встречам принимаются на e-mail: office@askbda.ru. За дополнительной информацией по участию в мероприятии обращаться к оператору мероприятия ООО «Агентство стратегических коммуникаций ВДА», Ольга Александровна Лисиенко, тел.: +7-(383)-246-08-47, 8-913-946-7975.

Фото: предоставлено Агентством стратегических коммуникаций ВДА

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