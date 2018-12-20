«Мама работает» открыл первый коворкинг с няней

— Я безумно рада, что мы несмотря ни на что смогли до Нового года открыть первый свой коворкинг в Новосибирске. Теперь мы наглядно покажем всю серьезность и ответственность проекта «Мама работает», — подчеркивает руководитель филиала проекта в Новосибирске Ксения Комарова. — Спасибо всем и каждому, кто сегодня здесь. Это наши партнеры, которые поддерживают наши идеи — от обучающих программ до досуга для мам, и, конечно, наши мамы-участницы, которые интересуются, ждут новых курсов, коворкингов. Они — наша движущая сила.

Как сообщила она InfoPro54, на открытии ведущий, оформитель, фотограф, стилист, визажист, аниматор работали бесплатно. Услуги воспитателя и аренду площадки, где дети играют, а взрослые занимаются серьезными делами, оплачивает проект, за участие в котором с участниц денег не берут.

— Сегодня у нас праздник, а в с понедельника мы приступаем к реальной работе, и бронь на коворкинг открыта. Но отмечу, что без поддержки районных администраций, мэрии социальному проекту просто не выжить. Мы надеемся на будущее плодотворное сотрудничество, мы хотим открыть подобные коворкинги в разных районах города, а, может, и захватим область, — делится планами Комарова.

Коворкинг разместился в детском клубе «33 забавы» в Ленинском районе Новосибирска, в ближайшее время он будет работать два дня в неделю в определенное время по предварительной записи, заявку можно сделать на сайте проекта. Дети будут под присмотром в течение двух-трех часов, малыши принимаются в возрасте от одного года до шести лет включительно.

В коворкинге в первую очередь ждут женщин в декретном отпуске. Предполагается, что в это время мамы смогут работать, развивать собственное дело, общаться с партнерами, клиентами, проводить вебинары и обучаться новым профессиям.

Проект «Мама работает» финансирует благотворительный фонд «Дорога в жизнь», президентом которого является основательница проекта Олеся Кашаева. Он существует шесть лет, коворкинги открыты в Москве и еще в нескольких городах, а дистанционно обучаться и получать бесплатные консультации различных специалистов, например, юристов, психологов, могут жительницы и других регионов России.

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