Предпринимателей взяли под стражу по делу мошенничестве с муниципальной землей

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 10 апреля удовлетворено ходатайство следствия: задержаны двое предпринимателей. Михаил Обласов и Николай Вдов, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, заключены под стражу до 7 июня. Постановления не вступили в законную силу.

По информации ТАСС, следствие считает, что коммерсанты получили от мэрии Новосибирска по фиктивным документам участок земли — якобы для создания на нем садового товарищества, однако земля была продана. Ущерб мэрии города составил более 383 млн руб. Ранее сообщалось, что речь может идти об участке в Первомайском районе, который якобы был продан по заниженной цене — в 15 раз ниже рыночной — компании совладельцем которой до 2014 года являлся Михаил Обласов — ООО «Лидер-НСК». Учредителем компании также был Николай Вдов.

Михаил Обласов, ранее возглавлял региональную комиссию по устойчивому развитию и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области.