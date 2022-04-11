Оплачивайте покупки со смартфона через СБПэй

СБПэй – это приложение для оплаты покупок в магазинах и интернете по QR-коду, кнопке на сайте или платежной ссылке. Установить его можно на смартфоны с ОС Android и iOS.

СБПэй не использует данные банковских карт, в этом его отличие от других Pay-приложений (Mir Pay, Google Pay и пр.). Все платежи выполняются не с карты, а с банковского счета, и поэтому за расчеты не начисляется кешбэк. Однако некоторые магазины делают пользователям приложения скидки и интересные предложения. При этом для расчетов по СБПэй нельзя использовать кредитный счет, открытый при выдаче потребительских или ипотечных кредитов.

Чтобы начать пользоваться СБПэй, скачайте приложение, выберите в нем по умолчанию Банк «Левобережный» и подтвердите свой выбор.

Как рассчитаться через СБПэй:

откройте приложение;

отсканируйте QR-код;

подтвердите оплату.

Клиенты Банка «Левобережный» (ПАО) могут также оплачивать покупки по QR-коду с помощью мобильного приложения BL—online. Для этого на главном экране в разделе «Платежи и переводы» выберите «Сканирование QR-кода», отсканируйте код, введите сумму перевода, нажмите «Продолжить» и подтвердите перевод СМС-кодом. Через несколько секунд деньги будут переведены.

Для предпринимателей, которые хотят получать оплату по QR-коду, банк подключает «СБП эквайринг». Подать заявку можно на сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах банка.