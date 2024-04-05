Предприниматели могут попасть под немотивированные проверки Роструда

Если компания работает на рынке более года и вносит страховку за 50 и более сотрудников, то в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС СОУТ) должны быть данные спецоценки условий труда работников. Информация о проведении спецоценки в течение пяти лет и более должна быть у работодателя с вредными или опасными условиями труда. Однако, в октябре-ноябре прошлого года в системе ФГИС СОУТ произошел сбой, и данные из нее пропали или исказились. Об этом на круглом столе, организованном аппаратом уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, сообщил общественный омбудсмен в сфере охраны труда Дмитрий Порочкин. Он пояснил. что омбудсмену поступают обращения от лабораторий, которые занимаются спецоценкой, а также предприятий.

— Как только индикаторы риска заработают, довольно большое количество предприятий, даже выполнивших ранее все требования законодательства, попадут под угрозу проверок, — констатирует Порочкин. — В Минтруде обещают, что данные будут восстановлены, а также предлагают лабораториям загружать их заново.

Однако, по мнению экспертов, при этом возникает ряд вопросов:

Дополнительная работа лабораториям не оплачивается.

Часть лабораторий лишились аккредитации и вышли из бизнеса, то есть не могут загружать результаты спецоценки в систему.

— Ситуация патовая. Мы считаем, что нужно установить мораторий на применение этого критерия риска до тех пор, пока не будет решено, что делать с системой ГИС СОУТ, — говорит Дмитрий Порочкин.

Ранее редакция рассказывала о том, что муниципалитеты нашли лазейки в моратории на проверки бизнеса.