«Юрент» рассматривает возможность вернуть самокаты в Новосибирск

Кикшеринг «Юрент» рассматривает возможность запуска сезона в Новосибирске в этом году. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе компании.

— Старт сезона в каждом городе зависит от погодных условий. Ждем, когда установится стабильный плюс, растает снег и не будет гололеда. Только в этом случае будем готовы размещать самокаты на улицах. Если будет старт, то в мае-июне, точнее сказать пока нельзя, — прокомментировали в компании.

— В Новосибирске мы пока не встретили понимания со стороны властей, и весь прошлый год наши пользователи сталкивались с необоснованными претензиями и штрафами (которые компания помогла всем оспорить в суде), — сообщали в пресс-службе «Юрент». — А мэрия принуждала нас к переходу к модели станционного проката с размещением станций в указанных городом местах — это сильно противоречит развитию кикшеринга как общественного транспорта.

Напомним, в прошлом году «Юрент» решил не работать в Новосибирска из-за отсутствия взаимопонимания с местными органами власти.

В то же время в компании заявляли, что продолжают рассматривать Новосибирск как потенциальную площадку для своего бизнеса.

— Мы отложили запуск в Новосибирске до тех пор, пока власти не будут готовы к развитию инновационного транспорта, — подчеркивали в компании.

Между тем сервис кикшеринга Whoosh уже объявил о возобновлении сезона в Новосибирске и выводе флота самокатов на улицы города. Впрочем, сезон открывается с оговорками.

— При ухудшении погодных условий самокаты будут временно недоступны для аренды. Если ночью температура понизится и утром будет наледь, сервис поставит город «на паузу» — самокаты останутся на улицах, но до улучшения погоды начать поездку на них не получится, — говорят в пресс-службе Whoosh.

В этом году компания планирует сдавать в аренду 4300 самокатов — на 20% больше (3500), чем годом ранее. Для контроля за пользователями компания внедряет новые разработки: авторизация с помощью банковских ID и детектирование поездок вдвоем.

По итогам 2024 года почти 20% жителей города воспользовались самокатами сервиса, суммарно проехав около 5 500 000 км. Количество поездок выросло на 83%. 84% поездок совершались от транспортных хабов (остановок общественного транспорта) до жилых кварталов, торговых и бизнес центров. Средняя продолжительность одной поездки составила 11 минут 59 секунд.

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