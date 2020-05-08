Регионы Сибири должны принять 3 тысячи человек из Якутии

— Мы первые, кто принял решение, согласованное с Роспотребнадзором, по рейсам, которые прилетают из Москвы и Санкт-Петербурга (пассажиры отправляются на 14-ти дневный карантин). Сейчас аналогичное решение принято по Якутии, где на одном из нефтяных месторождений произошла крупная вспышка коронавирусной инфекции, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

— В целом мы должны принять около 3 тыс человек: в Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую области, а также в Красноярский край. Подчеркну, что мы сразу согласовали, что из Якутии будет осуществляться вывоз только тех граждан, у которых поставлен отрицательный диагноз на коронавирусу. Всех прибывших будем размещать в обсерваторы, — уточнил Меняйло.

По его словам, на первом рейсе, который прибыл из Якутии в Омскую область было 49 человек, из них 37— с двухсторонней пневмонией. На втором — 53 пассажира.

Он также напомнил, что сейчас в округ продолжают прибывать туристы из-за рубежа. У все, кто прибыл в Новосибирскую область из Турции, Вьетнама и т.д. пока не выявлено положительных диагнозов. У пассажиров, прибывающих в Иркутскую область, процент заболевших коронавирусом достаточно высокий. Все туристы отправляются в обсерваторы или на самоизоляцию. Во всех регионах округа сформированы запасы медикаментов, средств индивидуальной защиты — на 10 дней — месяц, в зависимости от территории. Подготовлен резерв специализированных койкомест в медучреждениях.

Ранее Интерфакс сообщал, что вспышка произошла на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии. По данным агентства, всего на месторождении находятся 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций «Газпрома». На 6 мая на коронавирус протестировали 10 000 рабочих. Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова отмечала, что примерно у трети протестированных предварительно получен положительный результат. Всего с месторождения планировалось вывезти 8500 вахтовиков.

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