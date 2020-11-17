Предприниматели региона оштрафованы за несоблюдение мер по коронавирусу на 5,2 млн рублей

В Новосибирской области за несоблюдение ограничительных мер по коронавирусу на 5,2 млн рублей оштрафовано 134 предпринимателя в сфере торговли, транспортных услуг, общественного питания, деятельность 92 предприятий и организаций была приостановлена, и контрольные мероприятия будут усилены, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Совместно с Роспотребнадзором корректируем проверки в зависимости от выявляемости новых случаев заболеваний и введения дополнительных ограничительных мер. На ближайшей неделе запланирована проверка минпромторгом региона отдельно стоящих предприятий торговли, торговых центров, фитнес-клубов, кинотеатров и бизнес-центров. Минэкономразвития определило перечень гостиниц и ресторанно-гостиничных комплексов, которые будут проверены. Минстроем определены застройщики и объекты проверок, особое внимание здесь будет уделено местам приема пищи. МинЖКХиЭ продолжит проверки расчетно-кассовых центров, колл-центров и УК, которые работают с населением. Также совместно с транспортной полицией запланированы проверки на наземном, пригородном железнодорожном транспорте, при этом пассажиров, нарушающих масочный режим, будут высаживать, — прокомментировал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Он рассказал, что по итогам контрольных мероприятий по соблюдению хозяйствующими субъектами ограничительных мер, проведенных управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области, МВД НСО, минпромторгом, минтрансом региона с мая 2020 года составлено 324 протокола по делам об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области