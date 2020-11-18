Выплаты по временной нетрудоспособности можно забрать на почте

Жители Новосибирской области могут получать страховое обеспечение, выплачиваемое Фондом социального страхования РФ работающим гражданам, в ближайшем отделении Почты России. Для этого (вместе с листком нетрудоспособности) при заполнении заявления работодателю на получение выплат необходимо выбрать пункт «Почтовым переводом» и указать свой почтовый адрес, сообщает пресс-служба Почты России. При поступлении денежных средств в отделение получателю будет доставлено извещение в почтовый ящик.

— С начала текущего года возможностью получать выплаты от Фонда социального страхования (декретные, больничные и т.д.) воспользовались более 15,5 тысячи жителей нашего региона. Средства перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. При этом прямые выплаты гарантируют обеспечение права застрахованного лица на получение пособия вне зависимости от финансового положения работодателя, — рассказывает заместитель директора Макрорегиона Сибирь Александра Небелюк.

Согласно действующей системе социального страхования, к прямым выплатам, которые можно получить на почте, относятся пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Получить перевод можно лично, предъявив паспорт, или с помощью законного представителя по доверенности, заверенной в установленном законом порядке. Комиссия за перевод выплаты с получателя не удерживается.

Найти адрес и оперативно уточнить график работы почтового отделения можно на сайте Почты России pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Фото предоставлено пресс-службой Почты России