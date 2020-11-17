Малый бизнес опасается снижения доходов населения и потребительского спроса

С весны 2020 года малый бизнес работает в условиях высокой неопределенности – за это время экономическая среда существенно изменилась. Однако 40% предпринимателей рассчитывают восстановить обороты до докризисного уровня уже в 2021 году. Таковы результаты исследования АО «Райффайзенбанк» «Антихрупкость 2021: как строить бизнес, когда всё рушится».

— Все признают существенные риски, и главный – снижение доходов населения и, как следствие, падение потребительского спроса. На втором месте – страх перед возможными ограничениями на работу предприятий, как это было весной 2020 года. При этом снижение курса рубля или появление новых налогов волнует бизнес существенно меньше. — отмечают эксперты.

Президент международной организации инвесторов INVESTORO, ведущий преподаватель инвестиционного режима Стартап Академии СКОЛКОВО Виталий Полехин подчеркивает, что текущая ситуация пандемии и изоляции четко разделила тех, кто достиг успеха в цифровизации и автоматизации, и тех, кто меньше был готов к ситуации.

— Кто-то случайно оказался подготовлен, так как вкладывал в цифровизацию и автоматизацию для повышения эффективности и снижения затрат в долгосрочной перспективе. Кто-то быстро адаптировался, не стал надеяться на то, что все скоро закончится, и смог быстрее восстановиться и сейчас пожинает плоды своих решений в момент новой волны пандемии и связанных с ней ограничений, — пояснил эксперт.

Как показало исследование, активнее всего с помощью цифровых каналов экономили компании из таких сегментов, как медицина, образование, туризм и ИТ. Меньше все это помогло кафе и ресторанам, а также туристическим и спортивным организациям.

По данным исследования Райффайзенбанка, каждый пятый предприниматель воспользовался мерами господдержки. Еще 25% планировали, но по разным причинам не смогли этого сделать, и большинство из них работали в отраслях, которым поддержка не полагалась. Активнее всего программы помощи использовали рестораны, кафе и другие предприятия общепита, а также спорт, туризм и медицина.

— Самыми популярными продуктами из государственного пакета поддержки для бизнеса стали отсрочка по налогам, кредитные каникулы и займы на восстановление деятельности после карантина, — констатируют эксперты.

При этом многие предприниматели вернулись к привычному графику платежей после отсрочки, показало исследование. Так ответили 60% опрошенных владельцев бизнеса. Еще 30% пока пользуются каникулами. Проблемы с платежами есть примерно у 6%, и столько же компаний смогли вернуться в график досрочно. При этом предприниматели говорят, что при появлении трудностей стараются договориться с банком.

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