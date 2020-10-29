Предприниматели региона теперь могут пожаловаться на навязывание платных услуг

На сайте минэкономразвития Новосибирской области создан сервис, на котором можно сообщить о навязывании платных услуг предпринимателям при выдаче лицензий и проведении проверок, сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что в рамках вышеуказанного ресурса представители бизнеса могут сообщить о фактах навязывания им органами власти платных работ, услуг сторонних организаций при получении лицензий, разрешений, получении государственных (муниципальных) услуг, либо при проведении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий.

Для того, чтобы сообщить о навязывании бизнесу платных услуг достаточно заполнить форму. Предоставляемая информация будет являться анонимной.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan