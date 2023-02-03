Рекламодателям

Предпринимателям дарят скидку 50% на РКО и карту для бизнеса

  • 03/02/2023, 14:58
Получите месяц расчетно-кассового обслуживания за полцены и карту в подарок при открытии первого расчетного счета в Банке «Левобережный».

новости бизнесаВоспользоваться предложением могут юридические лица и ИП, которые заполнят заявку на открытие счета на сайте. Скидка 50% применяется к любому бизнес-пакету РКО, кроме «Платежи без границ», и действует 1 месяц. Например, пакет «Старт» будет стоить 285 вместо 570 рублей. В него входит открытие счета, 5 платежей в месяц и использование интернет-банка. На сайте вы можете подробно ознакомиться с каждым бизнес-пакетом.

Мы открываем счет дистанционно за 2 рабочих часа. При этом не нужно посещать офис. Специалисты банка вышлют реквизиты счета в течение 5 минут после подачи заявки, и вы сможете принимать на него платежи.

Все клиенты, открывшие счет в рамках акции, получат в подарок корпоративную карту для юридических лиц или бизнес-карту для ИП. Корпоративная карта не имеет прямого доступа к расчетному счету компании и подходит для выдачи подотчетных средств и оплаты работниками командировочных расходов. Карту для ИП можно использовать не только для бизнеса, но и для оплаты личных покупок. Мы выпустим карту для вас мгновенно при обращении в офис банка.

Успейте подать заявку на открытие расчетного счета до 15 февраля, пока действует акция. Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный».

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: shutterstock.com

236

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы услуги для бизнеса РКО


Спецоперация на Украине

Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
Андрей Травников заявил о полной поддержке семей участников спецоперации со стороны властей региона
31/01/23 14:52
На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета
30/01/23 16:03

Актуальный разговор

блогер

Ксения Каманова: На первое место в оценке эффективности блогеров выходит качество подписчиков и контента

«Ты можешь сидеть ныть, рассказывать, как тебе плохо, и это будут смотреть, давать советы!»
Все материалы
Лента новостей

«Спецавтохозяйство» выдвигают на нового регоператора по вывозу мусора в Новосибирской области

03/02/2023, 16:08

Статус «Новогодняя столица России» повлиял на интерес туристов к Новосибирску

03/02/2023, 15:50

Директора «Новомед» Евгения Первушина подозревают в обмане при закупке медоборудования

03/02/2023, 15:41

Губернатор Новосибирской области поставил задачи перед финансовым сектором

03/02/2023, 15:05
Популярное

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для медработников на четверть

03/02/2023, 12:03

Заявления на биометрические загранпаспорта перестали принимать

02/02/2023, 18:08

Советы россиянам, планирующим поездку в Черногорию в 2023 году

02/02/2023, 16:22

Новости компаний

ВТБ: число мошеннических атак в прошлом году выросло почти в 4 раза

03/02/2023, 11:37

Энергетики АО «РЭС» ответили на вопросы бизнес-сообщества по подключению к электросетям

03/02/2023, 10:47

Финансисты рекомендуют совершать платежи по ВЭД в национальных валютах

02/02/2023, 16:46

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска