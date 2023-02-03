Предпринимателям дарят скидку 50% на РКО и карту для бизнеса

Воспользоваться предложением могут юридические лица и ИП, которые заполнят заявку на открытие счета на сайте. Скидка 50% применяется к любому бизнес-пакету РКО, кроме «Платежи без границ», и действует 1 месяц. Например, пакет «Старт» будет стоить 285 вместо 570 рублей. В него входит открытие счета, 5 платежей в месяц и использование интернет-банка. На сайте вы можете подробно ознакомиться с каждым бизнес-пакетом.

Мы открываем счет дистанционно за 2 рабочих часа. При этом не нужно посещать офис. Специалисты банка вышлют реквизиты счета в течение 5 минут после подачи заявки, и вы сможете принимать на него платежи.

Все клиенты, открывшие счет в рамках акции, получат в подарок корпоративную карту для юридических лиц или бизнес-карту для ИП. Корпоративная карта не имеет прямого доступа к расчетному счету компании и подходит для выдачи подотчетных средств и оплаты работниками командировочных расходов. Карту для ИП можно использовать не только для бизнеса, но и для оплаты личных покупок. Мы выпустим карту для вас мгновенно при обращении в офис банка.

Успейте подать заявку на открытие расчетного счета до 15 февраля, пока действует акция. Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный».

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